المفتي دريان: إن لبنان هو أرض هذه الرسالة وهو رافع رايتها والعمل عليها ولها ولذلك فإننا نعد أنفسنا مؤتمنين دينياً وأخلاقيا على حمل مشعل هذه الرسالة حتى يعم الأمن والسلام في العالم

Lebanon 24