الشيخ الخطيب: في غياب الدولة قررنا الدفاع عن لبنان في وجه الاحتلال ولسنا هواة حمل سلاح والتضحية بأبنائنا ونضع قضية لبنان بين أيديكم لعل العالم يساعد بلدنا على الخلاص من أزماته المتراكمة وفي طليعتها العدوان الإسرائيلي

