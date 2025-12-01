شيح عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى من اللقاء مع البابا لاوون في ساحة الشهداء: نصلّي معاً لخلاص لبنان والمنطقة وأن نطوّق الألم في الأمل ونتمسّك بالشراكة الوطنية وهي مظلّة عيشنا الواحد المشترك

Lebanon 24