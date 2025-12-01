19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البابا لاوون الرابع عشر يختتم لقاءه مع شبيبة لبنان ويدخل إلى الصرح البطريركيّ في بكركي
Lebanon 24
01-12-2025
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يمنح البركة الرسوليّة للحضور في ساحة الصرح البطريركيّ في بكركي
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يمنح البركة الرسوليّة للحضور في ساحة الصرح البطريركيّ في بكركي
01/12/2025 21:48:20
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُلقي التحيّة على الحضور في باحة الصرح البطريركيّ في بكركي
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُلقي التحيّة على الحضور في باحة الصرح البطريركيّ في بكركي
01/12/2025 21:48:20
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تجمع الشبيبة في عدد من المناطق استعدادًا للانتقال إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة بلقاء الشبيبة مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
بدء تجمع الشبيبة في عدد من المناطق استعدادًا للانتقال إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة بلقاء الشبيبة مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر
01/12/2025 21:48:20
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى بكركي للقاء شبيبة لبنان
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى بكركي للقاء شبيبة لبنان
01/12/2025 21:48:20
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية السورية: أرضنا لن تكون منطلقا لأي أعمال عدائية تجاه دولة أخرى
Lebanon 24
الخارجية السورية: أرضنا لن تكون منطلقا لأي أعمال عدائية تجاه دولة أخرى
14:39 | 2025-12-01
01/12/2025 02:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: إسرائيل تريد زعزعة الاستقرار عبر دعم جماعات انفصالية
Lebanon 24
الخارجية السورية: إسرائيل تريد زعزعة الاستقرار عبر دعم جماعات انفصالية
14:38 | 2025-12-01
01/12/2025 02:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل
Lebanon 24
الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل
14:35 | 2025-12-01
01/12/2025 02:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
Lebanon 24
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
14:29 | 2025-12-01
01/12/2025 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الروسي: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانسك في خاركيف
Lebanon 24
رئيس الأركان الروسي: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانسك في خاركيف
14:26 | 2025-12-01
01/12/2025 02:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:39 | 2025-12-01
الخارجية السورية: أرضنا لن تكون منطلقا لأي أعمال عدائية تجاه دولة أخرى
14:38 | 2025-12-01
الخارجية السورية: إسرائيل تريد زعزعة الاستقرار عبر دعم جماعات انفصالية
14:35 | 2025-12-01
الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل
14:29 | 2025-12-01
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
14:26 | 2025-12-01
رئيس الأركان الروسي: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانسك في خاركيف
14:12 | 2025-12-01
البيت الأبيض: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24