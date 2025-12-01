Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخزانة الأميركي: نجري تحقيقاً حول مزاعم بتحويل أموال دافعي الضرائب إلى تنظيم الشباب الإرهابي في الصومال

Lebanon 24
01-12-2025 | 17:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين
lebanon 24
02/12/2025 06:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله
lebanon 24
02/12/2025 06:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني
lebanon 24
02/12/2025 06:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الإغلاق الحكومي تم فرضه لإجبار دافعي الضرائب على تقديم خدمات ومزايا للمهاجرين غير الشرعيين الذين اجتاحوا بلادنا
lebanon 24
02/12/2025 06:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:08 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:22 | 2025-12-01
23:22 | 2025-12-01
23:17 | 2025-12-01
23:08 | 2025-12-01
18:57 | 2025-12-01
18:49 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24