Advertisement

أخبار عاجلة

شومر: يبدو أن ترامب يُخطط لشن حرب على فنزيلا في سرية تامّة دون تفويض من الكونغرس

Lebanon 24
01-12-2025 | 18:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شومر: سلطة إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس وحده وليس دونالد ترامب
lebanon 24
02/12/2025 06:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب تخطط لعملية سرية في المكسيك
lebanon 24
02/12/2025 06:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب منحت وكالة سي آي إيه تفويضا للقيام بعمليات سرية في فنزويلا
lebanon 24
02/12/2025 06:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط عسكرية أميركية سرية.. هذا ما يُخطط له في غزة
lebanon 24
02/12/2025 06:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:08 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:22 | 2025-12-01
23:22 | 2025-12-01
23:17 | 2025-12-01
23:08 | 2025-12-01
18:57 | 2025-12-01
18:49 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24