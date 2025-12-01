18
أخبار عاجلة
"رويترز": مادورو طلب من ترامب رفع العقوبات عن 100 مسؤول فنزويلي متّهمين بجرائم
Lebanon 24
01-12-2025
|
18:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
"أكسيوس": الرئيس الأميركي أبلغ مستشاريه باعتزامه التحدث مباشرة إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
Lebanon 24
"أكسيوس": الرئيس الأميركي أبلغ مستشاريه باعتزامه التحدث مباشرة إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
02/12/2025 06:33:34
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
02/12/2025 06:33:34
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": ترامب يعطي مادورو مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة فنزويلا مع عائلته
Lebanon 24
"رويترز": ترامب يعطي مادورو مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة فنزويلا مع عائلته
02/12/2025 06:33:34
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع
Lebanon 24
الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع
02/12/2025 06:33:34
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: سنعلن قريباً قائمة الدول التي سنوصي بفرض حظر سفر شامل عليها
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: سنعلن قريباً قائمة الدول التي سنوصي بفرض حظر سفر شامل عليها
23:22 | 2025-12-01
01/12/2025 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الحدث)
Lebanon 24
غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الحدث)
23:22 | 2025-12-01
01/12/2025 11:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 45 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 45 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
23:17 | 2025-12-01
01/12/2025 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: قصف إسرائيلي شرق خان يونس
Lebanon 24
العربية: قصف إسرائيلي شرق خان يونس
23:08 | 2025-12-01
01/12/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شومر: سلطة إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس وحده وليس دونالد ترامب
Lebanon 24
شومر: سلطة إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس وحده وليس دونالد ترامب
18:57 | 2025-12-01
01/12/2025 06:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
23:22 | 2025-12-01
نيويورك تايمز عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: سنعلن قريباً قائمة الدول التي سنوصي بفرض حظر سفر شامل عليها
23:22 | 2025-12-01
غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الحدث)
23:17 | 2025-12-01
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 45 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
23:08 | 2025-12-01
العربية: قصف إسرائيلي شرق خان يونس
18:57 | 2025-12-01
شومر: سلطة إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس وحده وليس دونالد ترامب
18:45 | 2025-12-01
تحرّكات مستمرّة لآليات الاحتلال خلال اقتحامها المستمرّ لمدينة طوباس
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 06:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
