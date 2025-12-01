Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية على حدود أوكرانيا

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025 والمبادرة الاستراتيجية تبقى بالكامل بيد القوات الروسية في أوكرانيا
lebanon 24
02/12/2025 09:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير زار مقر اليونيفيل في الناقورة وتفقد مركز الامن العام الحدودي
lebanon 24
02/12/2025 09:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير ورسّامني تفقدا مركز أمن عام المصنع الحدودي
lebanon 24
02/12/2025 09:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين والرئيس السوري سيناقشان وجود قواعد عسكرية روسية في سوريا
lebanon 24
02/12/2025 09:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:32 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2025-12-02
02:42 | 2025-12-02
02:36 | 2025-12-02
02:34 | 2025-12-02
02:32 | 2025-12-02
02:32 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24