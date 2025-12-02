Advertisement

دبلوماسي أوروبي لصحيفة يديعوت أحرنوت: واشنطن لن تسمح لإسرائيل قريبا بشن هجوم واسع على إيران حفاظا على خطتها بشأن غزة

02-12-2025 | 00:12
