رئيسة جمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون: كيف لمؤسسة فقيرة ان تبقى صامدة بالرغم من الجوع والوباء وانهيار مؤسسات الدولة كيف تستمر بلا دعم ومع ذلك نشرع الأبواب أوسع

Lebanon 24