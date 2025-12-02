Advertisement

القوات الإسرائيلي تهدم منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر منفذ عملية تفجير في حافلة إسرائيلية في شباط الماضي

Lebanon 24
02-12-2025 | 02:09
