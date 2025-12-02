Advertisement

أخبار عاجلة

محافظة طوباس: قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم منزل أسير بعد طرد أصحاب المنازل المجاورة وفرض طوق عسكري على المنطقة

Lebanon 24
02-12-2025 | 02:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلي تهدم منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر منفذ عملية تفجير في حافلة إسرائيلية في شباط الماضي
lebanon 24
02/12/2025 12:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل والمحلات التجارية خلال اقتحامها طوباس
lebanon 24
02/12/2025 12:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم محافظة طوباس ومنطقتي كفر قليل ورفيديا بنابلس وبلدة كفر عقب شمال القدس
lebanon 24
02/12/2025 12:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تُداهم منازل خلال الاجتياح الواسع لمدينة طوباس
lebanon 24
02/12/2025 12:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2025-12-02
05:40 | 2025-12-02
05:39 | 2025-12-02
05:37 | 2025-12-02
05:36 | 2025-12-02
05:35 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24