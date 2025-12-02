وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى واجهة بيروت البحرية، للمشاركة في القدّاس البابوي بحضور قداسة البابا لاوون الرابع عشر

