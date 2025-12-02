Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة ونشر القوة الدولية

Lebanon 24
02-12-2025 | 04:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: قرار مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها
lebanon 24
02/12/2025 12:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية تدعو إلى تنفيذ القرار الدولي 2803 لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ودعم جهود إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
lebanon 24
02/12/2025 12:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يدعو إلى تنفيذ كامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
02/12/2025 12:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية المصري والأردني يؤكدان باتصال هاتفي أهمية أن يسهم قرار مجلس الأمن بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية
lebanon 24
02/12/2025 12:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2025-12-02
05:40 | 2025-12-02
05:39 | 2025-12-02
05:37 | 2025-12-02
05:36 | 2025-12-02
05:35 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24