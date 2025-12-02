Advertisement

رويترز عن وكالة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة إلى 708

Lebanon 24
02-12-2025 | 06:59
