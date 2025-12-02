Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الثقافة غسان سلامة للـLBCI: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات والاثقال وكي يبقوا على قدرتهم في التحمل

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: زيارة البابا المتجددة للبنان تحمل الأمل والفرح للبنانيين
lebanon 24
02/12/2025 15:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
lebanon 24
02/12/2025 15:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
02/12/2025 15:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: زيارة البابا رسالة سلام للبنان وسوريا وكل المنطقة
lebanon 24
02/12/2025 15:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2025-12-02
08:10 | 2025-12-02
07:54 | 2025-12-02
07:52 | 2025-12-02
07:52 | 2025-12-02
07:46 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24