الخارجية السورية: وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث مع المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم براك المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:46
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: استطعنا تحويل الدبلوماسية السورية إلى دبلوماسية منفتحة على الحوار والتعاون
lebanon 24
02/12/2025 17:44:08
وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيجري مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة غدًا الأربعاء
lebanon 24
02/12/2025 17:44:08
وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزيري الخارجية والحرب الأميركيين المستجدات الإقليمية والدولية
lebanon 24
02/12/2025 17:44:08
وصول وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني والوفد المرافق الى السرايا للقاء الرئيس نواف سلام
lebanon 24
02/12/2025 17:44:08
lebanon 24
10:37 | 2025-12-02
lebanon 24
10:27 | 2025-12-02
lebanon 24
10:12 | 2025-12-02
lebanon 24
10:10 | 2025-12-02
lebanon 24
10:02 | 2025-12-02
