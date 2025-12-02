Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: يمكننا عزل أوكرانيا عن البحر تماما إذا استمرت قرصنتها

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: إذا حاصرنا جبهة القتال فستفقد القوات الأوكرانية قدراتها على المقاومة تماما
lebanon 24
02/12/2025 19:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: يمكن ترتيب مكالمة بين بوتين وترامب إذا لزم الأمر
lebanon 24
02/12/2025 19:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عزل "حزب الله" انتخابيا.. ممكن؟
lebanon 24
02/12/2025 19:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاد الإسلامي: قرصنة الاحتلال سفن كسر الحصار عن غزة انتهاك جديد لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية
lebanon 24
02/12/2025 19:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:41 | 2025-12-02
12:40 | 2025-12-02
12:30 | 2025-12-02
12:25 | 2025-12-02
12:23 | 2025-12-02
12:18 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24