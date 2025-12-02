Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل طفلين فلسطينيين كل يوم منذ وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيسيف: 67 طفلا في قطاع غزة فقدوا أرواحهم منذ وقف إطلاق النار الشهر الماضي
lebanon 24
02/12/2025 19:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: رفض حماس قرار الأمم المتحدة يعني أننا على الطريق الصحيح
lebanon 24
02/12/2025 19:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: مشروع القرار الأميركي بشأن غزة غير واضح
lebanon 24
02/12/2025 19:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في جنيف: نتنياهو لم يكن يريد وقف النار والهجمات في غزة مستمرة
lebanon 24
02/12/2025 19:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:41 | 2025-12-02
12:40 | 2025-12-02
12:30 | 2025-12-02
12:25 | 2025-12-02
12:23 | 2025-12-02
12:18 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24