Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز": بدء لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر بشأن مقترحات التسوية في أوكرانيا

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: وجهت المبعوث ويتكوف للقاء بوتين في موسكو لوضع اللمسات النهائية على خطة السلام بشأن أوكرانيا
lebanon 24
02/12/2025 21:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: مبعوثا ترامب ويتكوف وكوشنر وصلا إلى شرم الشيخ للانضمام إلى المحادثات بشأن غزة
lebanon 24
02/12/2025 21:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي مقترحات من المجر لتسوية الصراع مع أوكرانيا
lebanon 24
02/12/2025 21:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي غدا
lebanon 24
02/12/2025 21:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:51 | 2025-12-02
14:41 | 2025-12-02
14:16 | 2025-12-02
13:51 | 2025-12-02
13:29 | 2025-12-02
13:12 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24