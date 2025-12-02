18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس البعثة الأممية بالعراق: العراقيون راضون عن عمل بعثة "يونامي" (الحدث)
Lebanon 24
02-12-2025
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرشح حزب تقدم "حميد الدليمي": غير راضين عن إعمار صلاح الدين (الحدث)
Lebanon 24
مرشح حزب تقدم "حميد الدليمي": غير راضين عن إعمار صلاح الدين (الحدث)
02/12/2025 22:00:36
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة من مجلس الأمن في لبنان للقاء الرؤساء والتجول جنوباً والاجتماع مع "اليونيفيل"
Lebanon 24
بعثة من مجلس الأمن في لبنان للقاء الرؤساء والتجول جنوباً والاجتماع مع "اليونيفيل"
02/12/2025 22:00:36
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
02/12/2025 22:00:36
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"
Lebanon 24
القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"
02/12/2025 22:00:36
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تاس الروسية: اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر استمر 3 ساعات
Lebanon 24
تاس الروسية: اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر استمر 3 ساعات
14:51 | 2025-12-02
02/12/2025 02:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث: تأجيل زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى واشنطن بسبب التوتر مع فنزويلا
Lebanon 24
هيئة البث: تأجيل زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى واشنطن بسبب التوتر مع فنزويلا
14:41 | 2025-12-02
02/12/2025 02:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في البحر مقابل رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في البحر مقابل رأس الناقورة
14:16 | 2025-12-02
02/12/2025 02:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز: نرفض القرار القضائي بالبيع القسري لشركة "سيتغو" الذي نفّذته سلطات الولايات المتحدة
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز: نرفض القرار القضائي بالبيع القسري لشركة "سيتغو" الذي نفّذته سلطات الولايات المتحدة
13:51 | 2025-12-02
02/12/2025 01:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12: ترامب سأل نتنياهو لماذا تقتلون عناصر حماس ولم تتركوهم يغادرون الأنفاق لتسهيل المرور للمرحلة الثانية
Lebanon 24
القناة 12: ترامب سأل نتنياهو لماذا تقتلون عناصر حماس ولم تتركوهم يغادرون الأنفاق لتسهيل المرور للمرحلة الثانية
13:29 | 2025-12-02
02/12/2025 01:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
معلومات عن وجود عمال داخله.. حريق يلتهم معملا في لبنان (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:51 | 2025-12-02
تاس الروسية: اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر استمر 3 ساعات
14:41 | 2025-12-02
هيئة البث: تأجيل زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى واشنطن بسبب التوتر مع فنزويلا
14:16 | 2025-12-02
"لبنان24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في البحر مقابل رأس الناقورة
13:51 | 2025-12-02
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز: نرفض القرار القضائي بالبيع القسري لشركة "سيتغو" الذي نفّذته سلطات الولايات المتحدة
13:29 | 2025-12-02
القناة 12: ترامب سأل نتنياهو لماذا تقتلون عناصر حماس ولم تتركوهم يغادرون الأنفاق لتسهيل المرور للمرحلة الثانية
13:12 | 2025-12-02
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة تدهور سيارة على طريق عام الزرارية ارزي صيدا
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 22:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24