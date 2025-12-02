الدفاع المدني بغزة: شهيدان بينهما طفل وأكثر من 15 جريحا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على منزل لعائلة السكني بمنطقة السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة

Lebanon 24