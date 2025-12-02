Advertisement

أخبار عاجلة

أوشاكوف: لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به

Lebanon 24
02-12-2025 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي عند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة: ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به
lebanon 24
03/12/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البيت الأبيض للجزيرة: تحقق تقدم كبير في إدخال المساعدات إلى غزة وما زال هناك الكثير للقيام به
lebanon 24
03/12/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف
lebanon 24
03/12/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب لا تزال بحاجة للحوار والتوافق
lebanon 24
03/12/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2025-12-02
19:00 | 2025-12-02
18:44 | 2025-12-02
18:39 | 2025-12-02
18:32 | 2025-12-02
18:27 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24