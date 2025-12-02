ترامب: الوثائق والإعلانات والأوامر التنفيذية والمذكرات أو العقود التي وُقعت بواسطة "التوقيع الآلي" خلال إدارة بايدن تعد لاغية وباطلة ولا يعتد بها بعد الآن

