Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: الوثائق والإعلانات والأوامر التنفيذية والمذكرات أو العقود التي وُقعت بواسطة "التوقيع الآلي" خلال إدارة بايدن تعد لاغية وباطلة ولا يعتد بها بعد الآن

Lebanon 24
02-12-2025 | 18:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إلغاء كافة الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه الرئيس جو بايدن
lebanon 24
03/12/2025 03:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نحو 92 في المئة من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن تم توقيعها بقلم آلي
lebanon 24
03/12/2025 03:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن تم توقيعها بقلم آلي
lebanon 24
03/12/2025 03:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في بيروت و"مؤسسة الحريري"
lebanon 24
03/12/2025 03:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2025-12-02
19:00 | 2025-12-02
18:44 | 2025-12-02
18:32 | 2025-12-02
18:27 | 2025-12-02
18:25 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24