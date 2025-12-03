16
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب طلب من نتنياهو إعادة النظر في موقفه من دخول قوات تركية إلى قطاع غزة
Lebanon 24
03-12-2025
|
00:24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يعارض بشدة دخول القوات التركية إلى قطاع غزة
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يعارض بشدة دخول القوات التركية إلى قطاع غزة
03/12/2025 07:57:20
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
03/12/2025 07:57:20
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
03/12/2025 07:57:20
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام محلية: إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق مخيم البريج في قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام محلية: إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق مخيم البريج في قطاع غزة
03/12/2025 07:57:20
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية
00:28 | 2025-12-03
03/12/2025 12:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: فنزويلا أصبحت موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: فنزويلا أصبحت موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله
00:24 | 2025-12-03
03/12/2025 12:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: من مشاكلنا مع مادورو أنه سمح لإيران بالتواجد في فنزويلا
Lebanon 24
روبيو: من مشاكلنا مع مادورو أنه سمح لإيران بالتواجد في فنزويلا
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 8 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 8 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
23:49 | 2025-12-02
02/12/2025 11:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريا نوفوستي الروسية": حريق في مستودع للنفط في منطقة تامبوف بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
"ريا نوفوستي الروسية": حريق في مستودع للنفط في منطقة تامبوف بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة أوكرانية
23:44 | 2025-12-02
02/12/2025 11:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
00:28 | 2025-12-03
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية
00:24 | 2025-12-03
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: فنزويلا أصبحت موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله
00:14 | 2025-12-03
روبيو: من مشاكلنا مع مادورو أنه سمح لإيران بالتواجد في فنزويلا
23:49 | 2025-12-02
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 8 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
23:44 | 2025-12-02
"ريا نوفوستي الروسية": حريق في مستودع للنفط في منطقة تامبوف بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة أوكرانية
23:23 | 2025-12-02
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 07:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
