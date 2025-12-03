Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصل الى الصين في مستهل زيارة دولة

Lebanon 24
03-12-2025 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستعرض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود إنهاء حرب غزة
lebanon 24
03/12/2025 14:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه: زيارة ماكرون للصين تهدف لاستمرار الحوار الجاد مع بكين
lebanon 24
03/12/2025 14:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو يجري مفاوضات أخيرة بتكليف من ماكرون لتشكيل الحكومة
lebanon 24
03/12/2025 14:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: الرئيس السوري يصل إلى الرياض في زيارة عمل للقاء ولي العهد السعودي
lebanon 24
03/12/2025 14:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:29 | 2025-12-03
07:27 | 2025-12-03
07:25 | 2025-12-03
07:21 | 2025-12-03
07:19 | 2025-12-03
07:18 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24