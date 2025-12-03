العاهل البحريني: نؤكد ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد ونؤكد سعينا المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اعتمادا على الحوار

Lebanon 24