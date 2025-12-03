Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الألمانية: عدد الضحايا في غزة مرتفع للغاية ومثير للقلق

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهجرة الأميركية: مراجعة الإقامات الدائمة لأشخاص من دول مثيرة للقلق
lebanon 24
03/12/2025 16:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المعلومات عن استعداد فرنسا لإرسال قوات لأوكرانيا مثيرة للقلق
lebanon 24
03/12/2025 16:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
lebanon 24
03/12/2025 16:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات دنيبرو الأوكرانية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي إلى 4 قتلى و22 مصابا
lebanon 24
03/12/2025 16:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:32 | 2025-12-03
09:21 | 2025-12-03
09:16 | 2025-12-03
09:12 | 2025-12-03
09:06 | 2025-12-03
09:01 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24