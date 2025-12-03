Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل فتحت المعابر للسماح لسكان غزة بالخروج وإذا كان المصريون لا يريدون استقبالهم فهذه مشكلتهم

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
lebanon 24
03/12/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستسمح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر لكن من دون سلاح
lebanon 24
03/12/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: إسرائيل تعهدت بأن المعابر إلى غزة ستُفتح مجددًا صباح الغد
lebanon 24
03/12/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية: بموجب الاتفاق سيسمح لسكان غزة بالخروج عبر معبر رفح بعد موافقة إسرائيلية وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
03/12/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:32 | 2025-12-03
09:21 | 2025-12-03
09:16 | 2025-12-03
09:12 | 2025-12-03
09:06 | 2025-12-03
09:01 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24