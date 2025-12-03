القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل فتحت المعابر للسماح لسكان غزة بالخروج وإذا كان المصريون لا يريدون استقبالهم فهذه مشكلتهم

Lebanon 24