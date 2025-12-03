Advertisement

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت بين مسؤولين لبنانيين وآخرين إسرائيليين و الاجتماع اللبناني الإسرائيلي هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين البلدين

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:40
