المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت بين مسؤولين لبنانيين وآخرين إسرائيليين و الاجتماع اللبناني الإسرائيلي هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين البلدين

