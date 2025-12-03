مكتب نتنياهو: إسرائيل أوضحت خلال اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية أن نزع سلاح حزب الله هو التزام إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في الملف الاقتصادي

Lebanon 24