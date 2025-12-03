Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي لجيروزاليم بوست: ممثل إسرائيل تحدث مباشرة مع ممثل‫ لبنان‬ في الناقورة ويتوقع عقد اجتماع آخر قريبا

Lebanon 24
03-12-2025 | 14:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: إرسال ممثل عن نتنياهو للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان
lebanon 24
04/12/2025 01:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري بحضور ترامب ويتوقع أن يحضر قمة شرم الشيخ
lebanon 24
04/12/2025 01:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: روسيا لن تشارك في محادثات جنيف لكن أميركا تنوي عقد اجتماعات مع الروس قريبا جدا
lebanon 24
04/12/2025 01:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نوفاك: موسكو ودمشق اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية دولية مشتركة في المستقبل القريب
lebanon 24
04/12/2025 01:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:23 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:02 | 2025-12-03
18:01 | 2025-12-03
17:38 | 2025-12-03
17:23 | 2025-12-03
17:07 | 2025-12-03
17:07 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24