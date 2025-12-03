Advertisement

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 5 جنود في الاشتباك الذي وقع في رفح جنوبي قطاع غزة أمس الأربعاء

Lebanon 24
03-12-2025 | 18:22
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في حادث خلال نشاط عسكري جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
04/12/2025 03:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
04/12/2025 03:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة للمباني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2025 03:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
04/12/2025 03:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
