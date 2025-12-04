Advertisement

اعلام اسرائيلي: ترجيحات أن يعقد الاجتماع المقبل بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في 19 كانون الأول

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:41
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت بين مسؤولين لبنانيين وآخرين إسرائيليين و الاجتماع اللبناني الإسرائيلي هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين البلدين
