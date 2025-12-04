Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان قريتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لمبنى في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
lebanon 24
04/12/2025 17:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان عدد من المباني في بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان بإخلائها
lebanon 24
04/12/2025 17:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء مبنى في الجنوب... السكان تلقّوا رسالة تحذيريّة
lebanon 24
04/12/2025 17:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: لا ننوي التصعيد في لبنان وأصدرنا تعليمات خاصة لسكان الشمال
lebanon 24
04/12/2025 17:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:18 | 2025-12-04
09:59 | 2025-12-04
09:41 | 2025-12-04
09:26 | 2025-12-04
09:11 | 2025-12-04
09:11 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24