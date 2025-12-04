Advertisement

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: اجتماع نائب رئيس السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مع مستشار ترامب وممثلين لبنانيين كان إيجابيا

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:51
وزارة الخارجية الإيرانية: اجتماع مشترك للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مع وزير الخارجية عباس عراقجي لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي والتطورات الإقليمية والدولية
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الرئيس ترامب سيصل إلى إسرائيل صباح الاثنين وسيتوجه إلى الكنيست فور وصوله
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت بين مسؤولين لبنانيين وآخرين إسرائيليين و الاجتماع اللبناني الإسرائيلي هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين البلدين
المتحدثة باسم البيت الأبيض: المستشار القانوني الخاص بالرئيس ترامب رفع دعوى قضائية ضد بي بي سي
