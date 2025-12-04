Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان وضمان عدم إعادة تسلح حزب الله

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يعمل بشكل فاعل على انتهاك التفاهمات بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
04/12/2025 17:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البعثة الأميركية بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة هش وعلى المجلس التوحد لضمان السلام
lebanon 24
04/12/2025 17:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: حزب الله يعيد التسلح ويُعرّض وقف إطلاق النار في لبنان للخطر
lebanon 24
04/12/2025 17:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
lebanon 24
04/12/2025 17:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:18 | 2025-12-04
09:59 | 2025-12-04
09:41 | 2025-12-04
09:26 | 2025-12-04
09:11 | 2025-12-04
09:11 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24