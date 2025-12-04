20
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
عون: ليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض والمطلوب من اميركا ومجلس الامن العمل على انجاحه
Lebanon 24
04-12-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع
