Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: قائد الجيش ملتزم بالمهل التي وضعتها الحكومة لكن هناك بعض الصعوبات تتعلق بتمكين الجيش من أداء مهامه

Lebanon 24
04-12-2025 | 11:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: وضعنا مهلة أسبوع لاتّخاذ القرار الصحيح في ما يتعلّق بقانون الانتخاب ويحقّ للحكومة إرسال مشروع قانون في هذا الإطار
lebanon 24
04/12/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: جرى الاستناد الى خلاصات اللجنة التي كانت وضعتها سابقاً
lebanon 24
04/12/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عزى قائد الجيش باستشهاد عسكريين في الشراونة وعرض مع مرقص لاوضاع الوزارة
lebanon 24
04/12/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
lebanon 24
04/12/2025 21:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:40 | 2025-12-04
14:22 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:02 | 2025-12-04
13:57 | 2025-12-04
13:11 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24