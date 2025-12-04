20
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الولايات المتحدة تعلق بعض العقوبات المفروضة على شركة النفط الروسية لوك أويل (العربية)
Lebanon 24
04-12-2025
|
22:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة تعلّق عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا
Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلّق عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا
05/12/2025 08:09:49
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: ندرس كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: ندرس كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية
05/12/2025 08:09:49
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لوك أويل الروسية تبدأ محادثات لبيع أصولها الخارجية بسبب العقوبات
Lebanon 24
لوك أويل الروسية تبدأ محادثات لبيع أصولها الخارجية بسبب العقوبات
05/12/2025 08:09:49
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة المولدوفي: شركة لوك أويل الروسية ستضطر لوقف عملياتها في البلاد اعتبارا من 21 تشرين الأول بسبب العقوبات
Lebanon 24
وزير الطاقة المولدوفي: شركة لوك أويل الروسية ستضطر لوقف عملياتها في البلاد اعتبارا من 21 تشرين الأول بسبب العقوبات
05/12/2025 08:09:49
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا خطط لاتصال مباشر بين ترامب وبوتين في الوقت الحالي (العربية)
Lebanon 24
الكرملين: لا خطط لاتصال مباشر بين ترامب وبوتين في الوقت الحالي (العربية)
01:00 | 2025-12-05
05/12/2025 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان فرنسي صيني مشترك: دعم جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام في غزة وأوكرانيا وفق القانون الدولي
Lebanon 24
بيان فرنسي صيني مشترك: دعم جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام في غزة وأوكرانيا وفق القانون الدولي
00:58 | 2025-12-05
05/12/2025 12:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: انفجار في برج "جروزني سيتي" وسط العاصمة الشيشانية جراء اصطدام مسيّرة أوكرانية بالمبنى
Lebanon 24
إعلام روسي: انفجار في برج "جروزني سيتي" وسط العاصمة الشيشانية جراء اصطدام مسيّرة أوكرانية بالمبنى
00:57 | 2025-12-05
05/12/2025 12:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إنترفاكس عن الكرملين: روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة بعد محادثات بوتين وويتكوف بشأن الأزمة الأوكرانية
Lebanon 24
إنترفاكس عن الكرملين: روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة بعد محادثات بوتين وويتكوف بشأن الأزمة الأوكرانية
00:55 | 2025-12-05
05/12/2025 12:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نأمل في رفع كامل عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نأمل في رفع كامل عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا
00:53 | 2025-12-05
05/12/2025 12:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:00 | 2025-12-05
الكرملين: لا خطط لاتصال مباشر بين ترامب وبوتين في الوقت الحالي (العربية)
00:58 | 2025-12-05
بيان فرنسي صيني مشترك: دعم جميع جهود وقف إطلاق النار واستعادة السلام في غزة وأوكرانيا وفق القانون الدولي
00:57 | 2025-12-05
إعلام روسي: انفجار في برج "جروزني سيتي" وسط العاصمة الشيشانية جراء اصطدام مسيّرة أوكرانية بالمبنى
00:55 | 2025-12-05
إنترفاكس عن الكرملين: روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة بعد محادثات بوتين وويتكوف بشأن الأزمة الأوكرانية
00:53 | 2025-12-05
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نأمل في رفع كامل عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا
00:33 | 2025-12-05
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أعتقد أن مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في غزة فكرة مبتكرة
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24