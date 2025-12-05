Advertisement

الرئيس عون: مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الامن على كل الأراضي اللبنانية ما يوجب تقديم الدعم له ليتمكن من الاستمرار فيها

05-12-2025 | 05:51
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة
عيسى الخوري: دور السلاح الفلسطيني كما سلاح حزب الله انتفى واتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على جنوب الليطاني إنها بحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية (mtv)
ميشال عيسى: الدعم الأميركي مستمر بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لتطبيق قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وسيادة الدولة اللبنانية هي بسلاح واحد وجيش واحد على كل الأراضي اللبنانية
الرئيس جوزاف عون أمام وفد من نقابة المحررين: حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني والجيش يقوم بعمل جبّار في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية
