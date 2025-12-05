Advertisement

"رويترز" نقلا عن مصادر: الأسد تقبل فكرة العيش في المنفى بموسكو لكن شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة بينهم شقيقه لم تتقبل فقدان السلطة

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:41
