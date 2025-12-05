Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية في أحداث 7 تشرين الأول للتوصل إلى الحقيقة

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:19
