Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية بغزة: ندعو كل المتورطين في المجموعات الإجرامية لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية فورا

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فصائل المقاومة الفلسطينية: الحملة الأمنية بغزة ضرورة وطنية لحماية المواطن وندعو العائلات لتسليم المتورطين
lebanon 24
05/12/2025 21:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين
lebanon 24
05/12/2025 21:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى وفد وزارة الخزانة الأميركية: دعم الأجهزة الأمنية أساسي للحفاظ على الاستقرار
lebanon 24
05/12/2025 21:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية
lebanon 24
05/12/2025 21:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24