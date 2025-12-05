Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك لسكاي نيوز عربية: الميليشيات المرتبطة بإيران تعرقل عمل الدولة العراقية

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك: المرحلة التالية تنص على إعادة تعريف العلاقات التركية ـ السورية ـ الإسرائيلية
lebanon 24
05/12/2025 21:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إليزابيث تسوركوف: الميليشيات هي أكبر داعم للدولة العراقية
lebanon 24
05/12/2025 21:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور ليندسي غراهام لسكاي نيوز عربية: لا أمانع في تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا
lebanon 24
05/12/2025 21:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك جهود العراق لدعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي
lebanon 24
05/12/2025 21:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24