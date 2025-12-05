Advertisement

أخبار عاجلة

أصوات الانفجارات التي تُسمَع في الجنوب ناجمة عن مناورة ينفّذها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الفلسطينية

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الأصوات التي تسمع في بلدة عيترون ناجمة عن تفجيرات لقوات الطوارئ الدولية عند أطراف المحافر لجهة موقع الجيش اللبناني
lebanon 24
06/12/2025 01:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الأصوات التي تسمع في عيترون ناجمة عن تفجيرات لقوات اليونيفيل في منطقة الشلالة قرب منطقة المحافر عند أطراف البلدة
lebanon 24
06/12/2025 01:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تسمع في الجنوب.. هذه طبيعتها
lebanon 24
06/12/2025 01:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها
lebanon 24
06/12/2025 01:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:14 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2025-12-05
18:13 | 2025-12-05
18:11 | 2025-12-05
17:59 | 2025-12-05
17:56 | 2025-12-05
17:54 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24