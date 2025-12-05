Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز: قاض فيدرالي يقضي بأن إدارة ترمب تجاوزت سلطتها في احتجاز المهاجرين بقاعدة غوانتانامو قبل ترحيلهم

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاض أميركي يعلق قرار إدارة ترامب إنهاء الوضع المؤقت لما يصل إلى 6100 مهاجر سوري
lebanon 24
06/12/2025 07:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مستودعات "أمازون" تتحوّل إلى مراكز إحتجاز المهاجرين في هذه الدولة!
lebanon 24
06/12/2025 07:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
lebanon 24
06/12/2025 07:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعزو وفاة 10 أطفال إلى لقاحات كوفيد وفقا لمراجعة أجرتها
lebanon 24
06/12/2025 07:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:37 | 2025-12-06
00:28 | 2025-12-06
23:25 | 2025-12-05
23:21 | 2025-12-05
23:09 | 2025-12-05
23:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24