نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: جاهزون لدراسة أي مبادرة واضحة من الرئيس ترمب بشأن إنهاء الحرب في السودان (التلفزيون العربي)

06-12-2025 | 05:44
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب السوداني وقواتنا المسلحة سيحققون النصر
رئيس مجلس السيادة السوداني: شكرا للأمير محمد بن سلمان وللرئيس ترامب
مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس: الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان
رئيس وزراء السودان: الأولوية للوضع الإنساني وللترتيبات الأمنية في الداخل السوداني
