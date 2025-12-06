23
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى على 3 أشخاص أثناء محاولتهم عبور "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة
06-12-2025
06:48
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز: نركز على تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز: نركز على تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة
08:03 | 2025-12-06
06/12/2025 08:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الصحفي لحكومة جنوب كردفان لـ"الشرق": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كلوقي إلى 114 مدنياً بينهم 63 طفلاً
Lebanon 24
المكتب الصحفي لحكومة جنوب كردفان لـ"الشرق": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كلوقي إلى 114 مدنياً بينهم 63 طفلاً
08:00 | 2025-12-06
06/12/2025 08:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: الإعلان الدستوري أقر بقاء الرئيس لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات
Lebanon 24
الشرع: الإعلان الدستوري أقر بقاء الرئيس لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات
07:54 | 2025-12-06
06/12/2025 07:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": عمليات دهم للجيش والمخابرات في حي الشراونة - بعلبك
Lebanon 24
"لبنان 24": عمليات دهم للجيش والمخابرات في حي الشراونة - بعلبك
07:51 | 2025-12-06
06/12/2025 07:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: نعتمد على مبدأ الشراكة وليس المحاصصة
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: نعتمد على مبدأ الشراكة وليس المحاصصة
07:46 | 2025-12-06
06/12/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
08:03 | 2025-12-06
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز: نركز على تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة
08:00 | 2025-12-06
المكتب الصحفي لحكومة جنوب كردفان لـ"الشرق": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كلوقي إلى 114 مدنياً بينهم 63 طفلاً
07:54 | 2025-12-06
الشرع: الإعلان الدستوري أقر بقاء الرئيس لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات
07:51 | 2025-12-06
"لبنان 24": عمليات دهم للجيش والمخابرات في حي الشراونة - بعلبك
07:46 | 2025-12-06
الرئيس السوري أحمد الشرع: نعتمد على مبدأ الشراكة وليس المحاصصة
07:43 | 2025-12-06
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصفاة ريازان النفطية الروسية
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 15:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 15:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 15:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
