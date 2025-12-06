Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يستهدفون قوات الجيش الاسرائيلي بقنبلة محلية الصنع خلال مواجهات في بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين

Lebanon 24
06-12-2025 | 10:56
أخبار عاجلة
